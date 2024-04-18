İstanbul'da Taksici Cinayeti: Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

GAYE ŞEYMA CAN

60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli "canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Taksici Yaşar Yanıkyürek dün 17.00 sıralarında aracına Taksim'den yolcu olarak binen bir kişi tarafından Sarıyer Tarabya'da bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin arından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İranlı olduğu öğrenilen şüpheli, savcılığa verdiği ifadenin ardından 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.