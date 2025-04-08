Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi

Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Netanyahu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın

Trump'ın Erdoğan'la arasındaki "Suriye" anısı olay: Belki de benimdir
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

İBB, milyonlarca liralık ihaleyi sokak arasındaki bu işletmeye vermiş

İstanbul'da Suç Övücüsü Sosyal Medya Kullanıcısı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden suç ve suçluyu övücü klip yayımlayan ve hakkında kırmızı bülten bulunan zanlı M.İ, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyet, suç örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da sosyal medya hesabı üzerinden suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan B.B'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda, Youtube isimli sosyal medya platformunda "massaka" lakabıyla suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen M.İ, Pendik'te gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.