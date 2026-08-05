İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı

İstanbul'da 4 ilçede 'kasten yaralama', 'kundaklama' ve 'iş yeri kurşunlama' olaylarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 çelik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak suç örgütleriyle mücadele kapsamında, liderleri hakkında uluslararası arama kararı olan, yurt dışındaki A.A'nın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda Esenler'de 'kasten yaralama', Beşiktaş ve Sarıyer'de 'kundaklama' ile Kağıthane'de 'iş yeri kurşunlama' olmak üzere 4 ayrı olayın aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 214 kilometrelik güzergaha ait 198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek elde edilen bilgiler doğrultusunda güzergah üzerindeki ilçelerde denetleme noktaları oluşturdu. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından dün Çatalca'da faaliyet gösteren otele operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, eş zamanlı olarak Bağcılar'da durdurulan bir araçta bulunan 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 çelik yelek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı