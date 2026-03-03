Haberler

İstanbul Anadolu Yakası'nda Suç Örgütüne Operasyon: 5 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Anadolu Yakası'nda organize suç faaliyetlerinde bulunan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve liderliğini yurt dışında bulunan bir kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütü mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgüt üyelerinin 4 ayrı eyleme karıştıkları belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Böyle hava savunma sistemi görülmedi
Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

Gece yarısı kabusu yaşadı!
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Düşen uçaktan kurtulan ABD askerinin yanına koşup bakın ne yaptı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Öğrencisinin öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımları ağlattı
Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Böyle hava savunma sistemi görülmedi
18 sene sonra gelen galibiyeti çılgınlar gibi kutladılar

18 sene sonra maç kazanınca olanlar oldu
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Tanju Özcan'la ilgili yeni karar