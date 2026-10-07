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İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da suç örgütlerine yönelik çalışmada, Küçükçekmece'de iş yeri kurşunlama ve Esenyurt'ta inşaat firması kundaklama olaylarıyla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 29-30 Eylül ve 3 Ekim tarihli olaylar dahil 3 farklı eyleme karıştığı belirlendi.

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanması ve Esenyurt'ta bir inşaat firmasının kundaklanması olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 29-30 Eylül tarihlerinde Küçükçekmece'de bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı ile 3 Ekim tarihinde Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir inşaat firmasına yönelik kundaklama olayı başta olmak üzere 3 farklı olaya 7 şüphelinin karıştığı belirlendi. Suç örgütüne talimat veren kişi ile eylemi gerçekleştiren kişinin cezaevinde bir süre beraber yattıkları, tahliye olduktan sonra şüphelilerin önce sosyal medyadan sonra da telefondan irtibata geçtikleri ortaya çıktı. Ayrıca talimatı veren kişinin, eylemi gerçekleştiren kişilere vadettikleri ödemeleri de yapmadıkları öğrenildi. Ekiplerin farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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