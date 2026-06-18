İstanbul'daki suç örgütü operasyonlarında 123 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonlarında gözaltına alınan 123 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerine mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamda iş yeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit, kasten öldürme gibi 48 olaya karışan zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için son bir ayda İstanbul'un Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Tuzla, Üsküdar ilçeleri ile Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli ve Ankara'da operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 156 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullandığı belirlenen 7 motosiklet, 7 kask ve çok sayıda silah ile mermi ele geçirildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 123'ü tutuklanırken, 5'i ifade işlemlerinin ardından, 28'i de adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen silah ve motosikletler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Sergilenen silahlardan bazılarının, Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırıda kullanıldığı öğrenildi.