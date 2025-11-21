Haberler

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 81 Tutuklama

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 81 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, suç örgütlerine karıştığı düşünülen 106 kişiden 81'i tutuklandı. Ekipler, ruhsatsız silah üretimi ve çeşitli suçlara karışan zanlıları yakaladı. Operasyonlar sonucunda birçok silah ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 106 şüpheliden 81'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, son 1 ay içerisinde kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama gibi 59 suça karışan şüpheliler ile ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı yapan zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda 145 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ise 123 tabanca, 187 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah, 7 otomatik tabanca, av tüfeği, 567 mermi, 911 silah mekanizması, 680 namlu ve el bombası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 106 şüpheliden 81'i tutuklanırken, 22'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 39 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, personeli tebrik etti.

Gazetecilere, operasyon ve ele geçirilen silahlar hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede geri adım olmadığını vurguladı.

Polis teşkilatının çalışmalarını aynı titizlikle sürdüreceğini belirterek, "Eski yeni fark etmeksizin bütün suç çetelerinin karşısındayız. Milletimizden gücünü alan emniyet teşkilatımız sokak sokak, cadde cadde İstanbul'un her köşesinde suç çeteleriyle mücadelesinde kararlıdır. Hedefimiz belli ve nettir. Huzurlu ve güvenli bir İstanbul." ifadelerini kullandı.

Yıldız, İstanbul'da son 1 yılda suç örgütlerinin karıştığı suç olaylarında yüzde 49 azalma olduğunu, aynı kararlılıkla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?

Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri'ne mesaj mı gönderdi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.