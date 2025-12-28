Haberler

İstanbul'da sokakta yaşayan 159 kişi misafirhane ve otellere yerleştirildi

İstanbul'da sokakta yaşayan 159 kişi misafirhane ve otellere yerleştirildi
İstanbul Valiliği, soğuk hava nedeniyle sokakta yaşayan 159 kişiyi misafirhane ve otellere yerleştirerek barınma ve sosyal hizmet desteği sağladı.

İSTANBUL genelinde sokakta yaşayan 159 kişi, İstanbul Valiliği tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildi.

İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatıyla sokakta yaşayanlara yönelik çalışma başlatıldı. Emniyet, Jandarma ve Sosyal Hizmet ekipleri kent genelinde sokakta yaşayan kişileri tespit ederek bulundukları yerlerden aldı. Son iki günde yapılan çalışmalar kapsamında 159 kişi ekiplerce sokaktan alınarak kamuya ait misafirhaneler ile otellere yerleştirildi. Barınma ihtiyacı karşılanan kişilere ayrıca sosyal hizmet desteği de sağlandı. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbullulardan sokakta kalan kişileri görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekiplere bildirmeleri istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
