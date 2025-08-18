İstanbul'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 14 Gözaltı

İstanbul'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 14 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Selahattin Yılmaz'ın liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında ünlü kuyumcu Ersan Gülmez'in de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklama istemiyle Ersan Diamond olarak bilinen Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne 5 ilde düzenlenen operasyoda 14 şüpheli gözaltına alındı. Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'un sahibi Ersan Gülmez ve iki avukatında aralarında bulunduğu şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan 14 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle, Ersan Gülmez'in aralarında bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti

Türkiye'nin komşusu 2 ülkeye karşı sınıra 130 kilometrelik duvar ördü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.