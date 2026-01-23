Haberler

İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası emniyet güçleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırının otomobil içerisinden yapıldığı ve olayda kullanılan aracın çalıntı olduğu belirlendi.

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin şüphelilerin belirlenip yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobil içerisinden ateş açıldığını belirledi. Otoparka terk edilen otomobilin çalıntı, plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

Trump'tan sürpriz karar! Bir ülkenin davetini geri çekti
Fenerbahçe-Aston Villa maçına damga vuran an

Fenerbahçe maçına damga vuran an