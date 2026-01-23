İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin şüphelilerin belirlenip yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobil içerisinden ateş açıldığını belirledi. Otoparka terk edilen otomobilin çalıntı, plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.