İstanbul'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Zanlı Gözaltında
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İstanbul Esenler'de 48 yaşındaki Selami Yılmaz'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından 2 zanlı gözaltına alındı. Saldırının, G.P'nin eski eşi ile olan ilişkisini kabullenememesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul Esenler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Esenler Turgutreis Mahallesi'nde bir caddede 48 yaşındaki Selami Yılmaz'ın uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında çevrede bulunan güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, saldırıyı G.P'nin (27) gerçekleştirdiğini, olay sırasında M.R.Ç'nin (25) ise gözcülük yaptığını tespit etti.

Zanlılar polis ekipleri tarafından Şişli'de yakalandı.

Araştırmada, olayın, şüpheli G.P'nin eski dini nikahlı eşinin S.Y. ile olan birlikteliğini kabullenememesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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