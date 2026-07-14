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İstanbul'da silahlı eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da silahlı eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uzun namlulu tüfek, el yapımı patlayıcı ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'da silahlı eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Temmuz'da Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polisin takibi sonucu şüpheli B.Ş. uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandı. Şüphelinin silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bağlantılı olduğu M.A.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.

Polisin 5 ilçede 10 adrese düzenlediği operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve şarjör ile suç eylemlerinde kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen sahte plakalar ve motosiklet kaskları ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın devamında yapılan eş zamanlı operasyonda ise R.R, E.A. ve A.K. gözaltına alınırken, R.T. güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu şüpheliler de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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