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İstanbul'da yabancı basın mensuplarına silahlarla röportaj verdiği belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 15'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütüne mensup oldukları öne sürülen bazı şüphelilerin araç içinde silahlarla görüntü vererek yabancı basın mensuplarıyla görüştüklerine ilişkin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Bazı sosyal medya platformlarında da yayımlanan görüntülerin ardından yapılan çalışmaların devamında, olayla bağlantılı olan 6 zanlı daha gözaltına alındı.

Ekiplerce 25 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, röportajda görülen minibüs ve otomobil de polis ekiplerince tespit edildi.

Kiralık olduğu belirlenen taşıtlarda inceleme yapılırken, araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: AA