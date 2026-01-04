İstanbul'da Şiddetli Lodos: Balıkçı Teknesi Battı

METEOROLOJİ İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde şiddetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodosun hızı kent genelinde zaman zaman 85 kilometreye kadar çıktı. Sarıyer Büyükdere sahilinde balıkçı teknesi lodos nedeniyle battı. Tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli lodos hava ve deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıyer Büyükdere sahilinde bir balıkçı teknesi lodos nedeniyle battı. Tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Tekneyi kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.