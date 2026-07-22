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İstanbul'da fırtına etkili oluyor

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İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve araç hasarları yaşandı. Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenyurt, Ümraniye, Beykoz ve diğer ilçelerde çeşitli hasarlar meydana gelirken, ulaşımda aksamalar oldu. Ekipler bölgelere sevk edildi.

İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin bir çok ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaç devrilmesi ve çatı uçması yaşanırken, bazı araçlar zarar gördü.

Fatih Laleli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrilirken, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bir binanın çatısı çöktü, Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi ile Beyoğlu Okmeydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu.

Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde devrilen ağaç, park halindeki bir motosiklet ile otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki Kozapark Sitesi'nde de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu.

Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, seyir halinde olan motosiklet sürücülerinin de zorlandığı görüldü. İlçede rüzgarla beraber hafif yağışta meydana geldi.

Beykoz Burunbahçe'de denize giren vatandaşlar şiddetli rüzgarın etkili olmasıyla beraber kaçarak kıyıdan uzaklaştı. Sahilde bulunan seyyar satıcılarda ise çıkan kum fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte araçlarıyla kontrollü ilerlerken, yüksek katlı binaların üst katları gözden kayboldu.

İhbarlar üzerine bölgelere itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin hasar tespit ve güvenlik önlemlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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