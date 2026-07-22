İstanbul'da Fırtına Etkili Olmaya Başladı

(İSTANBUL ) Beklenen fırtına akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey batısındaki ilçelerinden itibaren etkili olmaya başladı. Toz bulutuyla etkili olan fırtınada bazı semtlerde ağaçlar devrildi, çatı, levha ve benzeri parçalar uçuştu.

İstanbul Valiliği ve İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi, AKOM, fırtına ve yağış uyarısı yapmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri ışığında yapılan uyarılarda fırtına ve sağanakla birlikte hava sıcaklığında düşüş beklentisi duyurulmuştu.

Beklenen hava akımı akşam 18.00 sıralarında kentin kuzey batısındaki ilçelerde etkili olmaya başladı. Toz bulutuyla birlikte etkili olan fırtınada, özelikle Avrupa yakasında bazı semtlerde ağaç devrilmeleri oldu. Çatı, levha benzeri cisimler uçtu. Maçka ve Piyer Loti teleferik seferleri iptal edildi.

Kaynak: ANKA