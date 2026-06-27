Silivri'de sıcak havadan bunalanlar plajlara akın etti

İSTANBUL'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Silivri'de vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Silivri'de, sıcaktan bunalanlar serinlemek için plajlara akın etti. Kumluk Plajı da denize girenlerle doldu taştı. Yoğunluğun yaşandığı plajda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri de vatandaşları boğulma vakalarına karşı sık sık uyardı ve denetimlerini artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı