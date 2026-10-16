Haberler

İstanbul'da selde kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu, Ayazağa Deresi'nde 3 kişi aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da selde kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu, Ayazağa Deresi'nde 3 kişi aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan sağanakta kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu. Bugün Ayazağa Deresi Köprü'sü altında bir kişinin daha cansız bedeni bulunurken, İBB İtfaiyesi ekipleri kayıp 3 kişiyi Ayazağa Deresi'nde aramaya devam ediyor.

İSTANBUL'da yaşanan sağanakta kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları Ayazağa Deresi'nde sürüyor.

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelde 5 kişi kayıp olarak aranıyordu. Bugün bir kişinin daha cansız bedeni Ayazağa Deresi Köprü'sü altında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipleri Ayazağa Deresi'nde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Bursa'da nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi durdu! Doktorlar sedye üzerinde yeniden çalıştırdı

Kalbi duran bebek için sedyenin üstüne çıktı! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Bu köyde yaşayanlar sabah başka ilçede uyandı
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

"Gerek yok almayın" dediler büyüdü dünyayı salladı
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Aralarında aktif kamu görevlisi de var: 19 gözaltı

Terör örgütüne operasyon! Aktif kamu görevlisi de aralarında
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle