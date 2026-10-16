İstanbul'da selde kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu, Ayazağa Deresi'nde 3 kişi aranıyor

İstanbul'da selde kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu, Ayazağa Deresi'nde 3 kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanakta kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu. Bugün Ayazağa Deresi Köprü'sü altında bir kişinin daha cansız bedeni bulunurken, İBB İtfaiyesi ekipleri kayıp 3 kişiyi Ayazağa Deresi'nde aramaya devam ediyor.
İSTANBUL'da yaşanan sağanakta kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları Ayazağa Deresi'nde sürüyor.
İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelde 5 kişi kayıp olarak aranıyordu. Bugün bir kişinin daha cansız bedeni Ayazağa Deresi Köprü'sü altında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipleri Ayazağa Deresi'nde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı