İstanbul'da toplu taşıma aracında bir yolcuyu tehdit eden kadın hakkında soruşturma
İstanbul'da toplu taşıma aracında köpeğiyle birlikte savcı olduğunu söyleyerek bir yolcuya tehditler savuran kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.
İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu söyleyerek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.
Söz konusu kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.