İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İSTANBUL'da yurt dışına göndermek için lüks marka parfümlerin sahtelerini üreten şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy ile Küçükçekmece Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Avcılar ve Bağcılar'da 2 farklı depoda lüks marka parfümlerin sahtelerini üreten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Depolarda yapılan aramalarda 73 bin 485 adet şişe içersinde parfüm, boş şişe, kutu, kapak ve etiketlerden oluşan 46 bin 326 adet materyal ve 800 litre parfüm esansı ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.