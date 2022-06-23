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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Derya Evren - Güncel
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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İSTANBUL'da yurt dışına göndermek için lüks marka parfümlerin sahtelerini üreten şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da yurt dışına göndermek için lüks marka parfümlerin sahtelerini üreten şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy ile Küçükçekmece Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Avcılar ve Bağcılar'da 2 farklı depoda lüks marka parfümlerin sahtelerini üreten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Depolarda yapılan aramalarda 73 bin 485 adet şişe içersinde parfüm, boş şişe, kutu, kapak ve etiketlerden oluşan 46 bin 326 adet materyal  ve 800 litre parfüm esansı ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

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