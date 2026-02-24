Haberler

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda koşarak yağmurdan kaçmaya çalışanlar ve şemsiye ile korunmaya çalışanlar görüldü.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Taksim Meydanı'nda yağışa hazırlıksız yakalanan kişilerin bazıları koşarak yağmurdan kaçmaya çalışırken bazıları ise şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde beklenen yağış ve fırtına nedeniyle, Beyoğlu, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Şişli'de sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan kişilerin bazıları koşarak yağmurdan kaçmaya çalışırken bazıları ise şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
