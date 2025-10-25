İstanbul'da Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları

Hiba KARGI/ İstanbul'da sağanak sonrası bazı cadde ve sokaklar su içinde kaldı. Pendik Olimpiyat Meydanı, Hasköy Sahil Yolu, Kağıthane Ayazağa Yolu'nda araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklar su içinde kaldı. Pendik Olimpiyat Meydanı, Hasköy Sahil Yolu, Kağıthane Ayazağa Yolu'nda araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.