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İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle elektronik eşya deposu su bastı

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda bir elektronik eşya ticareti yapan firmanın deposu suyla doldu. Depodaki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Sultanbeyli'deki elektronik eşya ticareti yapan firmanın deposunu su bastı.

Sultanbeyli'de şiddetini artıran yağışın etkisiyle Eyüpsultan Mahallesi'nde elektronik eşya ticareti yapan bir firmanın 400 metrekarelik deposu yağmur suyuyla doldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, su tahliye çalışması yaparken, depodaki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Firma sahibi Hamit Öztürk, gazetecilere, iş yerinin bulunduğu sokakta altyapının yetersiz olduğuna ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurduğunu, kendisine yeterli ödenek olmadığının söylendiğini ifade etti.

Sağanak başladığında da yetkilileri aramasına rağmen gereken çalışmanın hemen yapılmadığını belirten Öztürk, "Aramalarıma rağmen vidanjör sırasına koydular. Benim onlarca elektronik malım zarar gördü." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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