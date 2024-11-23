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İstanbul'da Sağanak Yağış Kar Yağışına Dönüştü, Uçuşlarda Gecikmeler Yaşanıyor

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde biriken kar nedeniyle uçak kalkışlarında kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. Havalimanı ekipleri, kar temizleme çalışmaları yaparken uçaklar De-İcing işlemine tabi tutuluyor.

(İSTANBUL)- İstanbul'da etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde kar birikintileri oluştu. Uçak kalkışlarında kısa süreli gecikmeler yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uçuşlarda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Pendik ilçesinde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde kar birikintileri oluştu. Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) ekipleri pistte kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. İnişlerde sıkıntı yaşanmazken, kalkış için sıraya giren uçaklar De-İcing'e alınarak kalkışa hazır hale getirildi. Buna bağlı olarak kalkışlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor.

De-İcing işlemi nedir?

De-İcing işlemi uçakların dış yüzey alanında biriken buz, don, kar gibi faktörlerden arındırma işlemi olarak tanımlanıyor.

İstanbul'da Sağanak Yağış Kar Yağışına Dönüştü, Uçuşlarda Gecikmeler Yaşanıyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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