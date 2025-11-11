Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili, Su Bastı

Güncelleme:
İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar, su birikintilerine ve trafik yoğunluğuna yol açtı. Sultangazi'de su basan iş yerleri zarara uğradı. Vatandaşlar, aniden bastıran yağmurdan korunmak için sığınacak yer aradı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla sağanak geçişleri etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Sultangazi ve Beşiktaş'ta aralıklarla etkili olan sağanak geçişleri nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Sultangazi'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonrası farklı noktalardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Cebeci Mahallesi'nde sağanak nedeniyle su basan daire, bodrum katı, depo ve iş yerlerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

İş yeri ve deposunda hasar oluşan Barış Akarsu, "Yaklaşık 1 yıldır su giderleri temizlenmiyordu. 2 yıldır su basıyor. Her defasında su geliyor. Eşyalarım çöp oldu. Kendi imkanlarımla suyu temizlemeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Yağmurun aniden yağmaya başladığını söyleyen Erdoğan Candemir de, "Bir anda çok şiddetli yağmur yağdı. Kurtarmasak boğulurlardı. Evde çocuklar vardı. Yağmur yağdığında çocuk haber verdi." dedi.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de de sağanak etkili oluyor.

Beykoz Kavacık Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Yağmurun etkili olduğu bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk oluştu.

AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, şehirde aralıklı yerel sağanak geçişlerinin yaşanabileceği uyarısı yapılmıştı.

Haberler.com
