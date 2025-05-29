İstanbul'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi'ndeki yağış, yerini doluya bıraktı.

Küçükçekmece'de de etkisini gösteren dolu nedeniyle bazı vatandaşlar dükkan tentelerinin altına sığınırken, bazıları koşarak ilerlemeyi tercih etti.

Vatandaşlardan bazıları da doludan korumak için araçlarının üzerini bezlerle örttü.