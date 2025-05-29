İstanbul'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

İstanbul'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu, Gaziosmanpaşa'da dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar tedbir aldı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi'ndeki yağış, yerini doluya bıraktı.

Küçükçekmece'de de etkisini gösteren dolu nedeniyle bazı vatandaşlar dükkan tentelerinin altına sığınırken, bazıları koşarak ilerlemeyi tercih etti.

Vatandaşlardan bazıları da doludan korumak için araçlarının üzerini bezlerle örttü.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bahçeli: İstanbul'daki rüşvet ve yolsuzluk sarmalı yürekleri acıtıyor

Fethin yıl dönümünde dikkat çeken İBB mesajı: Bugünkü habis kuşatma...
Rüşvetten tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı

Utandıran suçtan tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.