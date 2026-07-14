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İstanbul Valiliği'nden Sağanak Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Karşı Tedbirli Olun

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İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerine kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini belirterek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı kent sakinlerini uyardı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunan valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre, ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA
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