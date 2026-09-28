Haberler

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Sultangazi ilçesinde yağış nedeniyle bir binanın bodrum katındaki daire su altında kaldı.

Gazi Mahallesi 1043. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki daireyi sağanak sonrası su bastı. Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, dairedeki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Su baskını nedeniyle dairede hasar oluştu.

Fatih'te Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesi'nde, şiddetli rüzgar, kaldırımdaki bir ağacın kökünden kaymasına neden oldu.

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi meydana geldi.

Bahçelievler'de Şehit Selim Ayaydın Caddesi ile Fuat Paşa Sokak'ta ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Diyarbakır'da ölüm getiren kapı! Motosikletli yola savruldu, üzerinden kamyonet geçti

Açılan tek kapı bir can aldı! O anlar kameraya yansıdı
Hürrem Sultan repliği çekerken karşılarına Meryem Uzerli çıktı

Çırağan Sarayı'nda Hürrem repliği çekerken bakın karşılarına kim çıktı
Angelina Jolie malikanesini sattı! Los Angeles defterini kapatıyor

Hollywood yıldızı malikanesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı

Netanyahu'ya tarihi ayar! İzlandalı bakan onu kendi sözleriyle vurdu
Hadise çocuk hayalini açıkladı! “Eskiden 6 diyordum, şimdi 1”

Hadise’den sahnede çocuk itirafı! Yıllar içinde kararını değiştirdi
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı

Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı