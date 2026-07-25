Haberler

İstanbul’da sağanak etkili oluyor

İstanbul’da sağanak etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSTANBUL’da gece saatlerinde sağanak etkili oluyor.

İSTANBUL'da gece saatlerinde sağanak etkili oluyor. Kağıthane'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Kağıthane'nin Hamidiye ve Merkez mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlı havanın kent genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Küresel piyasalar için önemi büyük! Peş peşe böyle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı

Kanser hastasını zehirlediler, yetmedi skandal teklifte bulundular
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti

Aslan kükreyemedi! İlk maçta soğuk duş
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı

Kayseri’yi yasa boğan kanlı olayın firarisi komşumuzda enselendi!
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu