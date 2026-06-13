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İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da sağanak etkili oldu
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Maltepe D-100 kara yolunda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Maltepe D-100 kara yolunda su birikintileri oluşurken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Maltepe D-100 kara yolu ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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