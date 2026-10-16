İstanbul'da sağanağın ardından Eyüpsultan'da belediye ekipleri temizliğe başladı

İSTANBUL'da sağanağın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen Eyüpsultan'da temizlik çalışmaları başladı.

İstanbul'da 14 Ekim'de başlayan sağanak, bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına neden oldu. Yağışın ardından Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri, yağış nedeniyle biriken çamur, toprak ve atıkları temizlerken, ulaşımda aksama yaşanmaması için çevrede çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından Eyüpsultan'ın farklı noktalarında belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde biriken çamur ve atıkları iş makineleriyle temizliyor. Cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında mazgallar kontrol edilirken, yağış nedeniyle kapanan veya kullanılamaz hale gelen alanlarda da temizlik yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı