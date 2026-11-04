İstanbul'da sabah yağışıyla trafik yoğunluğu oluştu, saat 08.30'da yüzde 76 ölçüldü

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İstanbul'da sabah saatlerinde yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri de Yeni Bosna D-100 Karayolu oldu. Yağmur nedeniyle araç sürücüleri yolda güçlükle ilerledi. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı