İstanbul'da sabah yağışıyla trafik yoğunluğu oluştu, saat 08.30'da yüzde 76 ölçüldü

İstanbul'da sabah yağışıyla trafik yoğunluğu oluştu, saat 08.30'da yüzde 76 ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dün akşam etkisini gösteren yağmur sabah saatlerinde de sürdü; İBB trafik haritasına göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 oldu. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelirken Yeni Bosna D-100 Karayolu'nda sürücüler güçlükle ilerledi.
İstanbul'da sabah saatlerinde yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.
İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri de Yeni Bosna D-100 Karayolu oldu. Yağmur nedeniyle araç sürücüleri yolda güçlükle ilerledi. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.