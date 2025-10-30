Haberler

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yakaları birbirine bağlayan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda trafikte yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'de, TEM Otoyolu'nda ise Bahçeşehir Gişeleri Ankara istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Esenler Ayvalıdere Araç Köprüsü'nde güçlendirme inşaatı çalışmaları nedeniyle bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Köprünün Merter yönünün trafiğe kapatılması nedeniyle karşı yön bölünmüş yola çevrildi. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğunluğu

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Maltepe'den Avrasya Tüneli'nin girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'den, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ümraniye'den başlıyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikteki yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanıyor. Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla'da araçlar güçlükle seyrediyor.

Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade'de, aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nda da yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
