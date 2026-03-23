İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

Kentte, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı ilçelerde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.

Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların görünürlüğü sisten dolayı azaldı.