İstanbul'da Rus Turiste Sözlü Tacizde Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da bir Rus turistin çay içmek isteyen bir kişinin sözlü tacizine uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonuçlandı. Şüpheli R.A, polis ekipleri tarafından Zeytinburnu'nda yakalandı.

İstanbul'da Rus turiste sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "İstanbul'a gelen Rus turist, çay içmek isteyen bir kişinin tacizine uğradı" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli R.A'nın, yabancı uyruklu kadını sözlü olarak taciz ettiği belirlendi.

Şüpheli R.A, polis ekiplerince Zeytinburnu'nda yakalandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
