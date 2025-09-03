İstanbul'da Rus Turiste Sözlü Tacizde Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Rus turiste sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "İstanbul'a gelen Rus turist, çay içmek isteyen bir kişinin tacizine uğradı" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli R.A'nın, yabancı uyruklu kadını sözlü olarak taciz ettiği belirlendi.

Şüpheli R.A, polis ekiplerince Zeytinburnu'nda yakalandı.