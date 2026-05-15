İstanbul'da ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı
İstanbul Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, kovalamaca sırasında bir polis memuru bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İstanbul'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.
Küçükçekmece ilçesinde 07 CBL 413 plakalı otomobil, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulmak istendi.
Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak ilerlemeye devam eden ve bir süre sonra 2. Hürriyet Caddesi üzerinde duran araçtan inen 2 şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı.
Polisin uyarı ateşi sonrası şüpheliler yakalanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Öte yandan kovalamaca sırasında ekiplerce açılan uyarı ateşi sırasında bacağından yaralanan 1 polisin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.