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İstanbul'da polis helikopteri desteğiyle 'Huzur İstanbul' denetiminde GBT yapıldı

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İstanbul'da polis helikopteri desteğiyle 'Huzur İstanbul' denetiminde GBT yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı; polis helikopteri de havadan destek verdi. Taksim ve Üsküdar'da saat 20.00'da başlayan denetimlerde araçlar arandı, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü ile GBT yapıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim ve Üsküdar'daki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim ve Üsküdar'da saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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