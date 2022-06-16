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İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

AA - Güncel
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Haziran'da Kadıköy'de toplanarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan attıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlılardan 9'unu gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda bir tabanca, 3 kilogram esrar ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari bir zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA / Güncel

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