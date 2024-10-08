Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ve siyasal alan yapılanmasında faaliyet gösteren 5 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasal alan yapılanması ile gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ içerisinde faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde ve PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 4 ayrı ilçedeki adreslerine dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. 5 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Güvenlik Politika İstanbul Gençlik Güncel Hukuk Terör Dünya Kck PKK

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda

Kiralamalarda bunu yapanlara ağır ceza yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.