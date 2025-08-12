İstanbul'da Özel Uçak Acil İniş Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Havalimanı'na iniş yapması beklenen özel bir uçak, iniş takımlarının açılmaması üzerine Hezarfen Havaalanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Olayda yaralanan olmadı.

İstanbul'da, iniş takımları açılmayan özel bir uçak, Hezarfen Havaalanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen N343BA kuyruk tescilli özel uçak, iniş takımlarının açılmaması üzerine Hezarfen Havaalanı'na yöneldi. Uçak, acil iniş yapmak için kule ile irtibata geçti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçak kontrollü bir şekilde havaalanına inerken, olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.