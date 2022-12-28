İstanbul'da özel hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastayla alay eden 4 şüpheliye tahliye kararı

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülere ilişkin tutuklanan 4 şüpheliyle ilgili yeni gelişme yaşandı. 4 şüpheli, Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan incelemenin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren video infial etkisi yaratmıştı. Videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 9 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Savcılık, soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan şüphelilerin dosyasını, tutukluluk incelemesinin yapılması için Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Hakimlik, 6 Ekim'de tutuklanan 4 şüphelinin, haftada bir gün karakola giderek imza atma zorunluluğu getirerek, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet" suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderilmişti. İki şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E'nin de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.