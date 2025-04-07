17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede

İşte Özel'in A Takımı! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı

Piyasalarda deprem! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu

Bakanlık yasakladı! Mutfakların vazgeçilmezi ülkeden çıkamayacak
Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi

Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altında kağıt gibi ezildi

İstanbul'da Otoyolda Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Tıra Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bekleyen bir tıra arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı ve hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.