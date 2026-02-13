İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 33 Gözaltı

İstanbul'da çok sayıda eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen bir organize suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini yurt dışında bulunan firari bir kişinin yaptığı belirlenen örgüte mensup 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine ve kişilere yönelik çok sayıda farklı eylem gerçekleştiren bir organize suç örgütü hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yurt dışında bulunan örgüt liderinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'mala zarar verme', 'iş yeri ve araç kurşunlanması ile tehdit' suçları olmak üzere toplam 9 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.