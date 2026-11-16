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İstanbul'da okulların ara tatile girdiği ilk mesai gününde trafik yoğunluğu düşük seyretti

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İstanbul'da okulların ara tatile girmesinin ardından haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu düşük seyretti.

İstanbul'da okulların ara tatile girmesinin ardından haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu düşük seyretti.

Kent genelinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinde ana arterler ve köprü bağlantı yollarında trafik genel olarak akıcı seyretti.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu güzergahlarında trafik açık ilerken, Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda trafiğin rahat ilerlediği görülürken, Anadolu Yakası'na geçişlerde köprü girişlerinde hafif yoğunluk olduğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik harita verilerine göre, saat 09.50 itibarıyla genel trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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