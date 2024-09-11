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İstanbul'da Okul Servislerine Denetim: Kurallara Uymayanlara Cezai İşlem

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İstanbul'da eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi. Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince yapılan denetimlerde evrakı eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi.

Kontroller çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde oluşturulan trafik noktasında servis araçları durduruldu.

Sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgeleri kontrol edilerek bilgilendirme yapıldı.

Evrakı eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilirken öğrencilere de bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Şişli Darülaceze Caddesi'nde, Trafik Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince denetim noktası oluşturuldu.

Öğrencileri taşıyan servisleri durduran ekipler sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgelerini kontrol etti.

Evrakı eksik olduğu tespit edilen sürücülere ceza yazıldı. Öğrencilere de servis araçlarında uymaları gereken kuralların yer aldığı bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı'nda sivil trafik ekipleri, öğrencileri taşıyan servisleri durdurarak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşıma belgelerini kontrol etti.

Bazı motosiklet ve araç sürücülerine de kural ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü istanbul Eğitim Güncel trafik

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