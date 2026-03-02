Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öldürülen Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Açıklama: Çekmeköy'deki Saldırıya İlişkin İdari ve Adli Süreç Başlatıldı

Güncelleme:
İstanbul Çekmeköy'deki bir okulda gerçekleşen saldırıda bir öğretmen yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

(ANKARA) - İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır."

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir.

Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz.

Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: ANKA
