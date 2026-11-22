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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü kapsamında Beykoz'da yürüyüş, kahvaltı, müzik dinletisi ve fidan dikimi etkinlikleri düzenledi.

Etkinlikler için bir araya gelen öğretmenler, Beykoz sahilinden Sabancı Öğretmenevi'ne yürüdü.

Yürüyüşün ardından aileler ile öğrencilerin de katıldığı Öğretmenler Günü kapsamında kahvaltı düzenlendi.

Programda Müzik Akademisi Öğretmen Orkestrası müzik dinletisi sundu.

Daha sonra Beykoz Ormanı'nda hayatını kaybeden öğretmenlerin anısına Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimince fidan dikildi.

"Öğretmenler toplumun her alanına iz bırakır"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, burada yaptığı konuşmada, etkinliklerin ilkini öğretmenlerle bir arada gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ev sahipliği dolayısıyla Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, Sabancı Öğretmenevi çalışanlarına ve müzik ekibine teşekkür eden Yentür, öğrencilerin programa katılmasının kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti.

Zamanın hızlı aktığını ve sınırlı zamanda çok şey yapmak zorunda olduklarını aktaran Yentür, öğretmenlerin toplumun her alanında iz bıraktığını vurguladı.

Yentür, "Şöyle bir etrafımıza baktığımızda öğretmenin elinin değmediği hiçbir şey yok. Toplum düzelecekse de öğretmenle düzelir." dedi.

Öğretmenlik mesleğinin ortaya konulan emeğin karşılığının yıllar sonra görülebildiği, insan yetiştirme yönüyle diğer mesleklerden ayrılan özel bir niteliğe sahip olduğunu kaydeden Yentür, öğretmenlerin fedakarlıklarının binlerce insanın hayatına dokunduğunu anlattı.

"Ben öğretmenim." denildiğinde toplumda farklı bir saygı ve bakışla karşılaşıldığına dikkati çeken Yentür, mesleğin zorluğunun yanı sıra onurlu ve kıymetli bir iş olduğunu vurguladı.

Yentür, öğretmenlerin birbirlerine olumlu yönde motivasyon sağlamalarının önemine değinerek, "İnşallah özü sağlam, sözü sağlam güzel nesiller, güzel çocuklar yetiştireceğiz." diye konuştu.

İnsanın sahip olduğu imkanları anlamlı kılacak unsurun değerler ve maneviyat olduğunun altını çizen Yentür, bireyin doğru yönde gelişmesi için güzel duygular ve düşüncelerle beslenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA