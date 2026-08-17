Afet Bilinci İçin Yurt Duvarlarına Resim

Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER) öncülüğünde 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Güngören'deki Gülbahar Hatun Kız Öğrenci Yurdu ile Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdunun dış duvarlarına afet temalı resimler çizildi.

Derneğin sosyal sorumluluk çalışması kapsamında İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademisyenlerince tasarlanan duvar resimleriyle, sanatın ve eğitimin gücü kullanılarak gençlerin afet hazırlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumda kalıcı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

AA muhabirine konuşan ATAÇDER Başkanı Dr. Temel Kılınçlı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde depremlerin her zaman yaşanabileceğini, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğu unutulmadan depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Kılınçlı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademisyenleri işbirliğiyle yurtta kalan öğrencilere ve vatandaşlara deprem gerçeğini hatırlatmak amacıyla duvarlara afet ve afetlere hazırlıkla ilgili resimler çizdiklerini belirterek, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve gençlerimize yarın bu ülkeyi bizler emanet edeceğiz. Gençlerimiz yurda girip çıkarken, çünkü binlerce öğrenci kalıyor yurtlarımızda, duvardaki o çizilmiş figürleri gördüklerinde afetle ilgili bir bilinç geliştirecek, farkındalık oluşacak ve o gençlerimiz yarın afetlere karşı daha duyarlı ve daha hazırlıklı olacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA