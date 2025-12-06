İstanbul'daki bir fuarda dini değerleri hedef alan 2 zanlı tutuklandı
İstanbul'daki bir fuarda sergilenen ve Müslümanlık ile dini değerlere yönelik olduğu iddia edilen heykel nedeniyle iki kişi tutuklandı. Soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama suçlamasıyla başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen fuarda, aralarında sarıklı ve sakallı insan başı figürünün de bulunduğu 4 başlı canavarı tasvir eden heykel sergilendiği, buna bağlı olarak Müslümanlığın ve dini değerlerin hedef alındığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.