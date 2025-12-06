İstanbul'daki bir fuarda dini değerleri hedef alan 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da bir fuarda sergilenen heykelle Müslümanlık ve dini değerleri hedef aldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen fuarda, aralarında sarıklı ve sakallı insan başı figürünün de bulunduğu 4 başlı canavarı tasvir eden heykel sergilendiği, buna bağlı olarak Müslümanlığın ve dini değerlerin hedef alındığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.