İstanbul'da Muhtarlar Günü Yemeği Yapıldı

İstanbul'da Muhtarlar Günü Yemeği Yapıldı
İstanbul Valisi Davut Gül, Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen yemekte muhtarlara hitap etti. Vali Gül, muhtarların vatandaşla en yakın ilişkide olan kişiler olduğunu vurgulayarak, ailelerin korunması ve güçlendirilmesinin önemini belirtti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde Muhtarlar Günü kapsamında yemek programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Davut Gül, "Bir vatandaşımız kendini çaresiz hissediyorsa, bir yaşlımız yalnızsa, bir evladımız okula gidemiyorsa bundan ilk sizin haberiniz olur" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından '19 Ekim Muhtarlar Günü' kapsamında Vali Davut Gül'ün ev sahipliğinde yemek programı düzenlendi. Programa, İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile İstanbul'da görev yapan mahalle muhtarları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "39 ilçe, 961 mahallemizle büyük bir aileyiz. Hepimizin ortak bir amacı var; İstanbul'a daha çok hizmet etmek. Hangi ilçeye gidersek kaymakamımızla beraber sizlerle buluşuyor, sizleri dinliyoruz. Vatandaşımızın kapısını ilk çalan sizsiniz. Mahalle ölçeğinde en doğru bilgiye sizler sahipsiniz" dedi.

HEDEF, AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Vali Gül, "İstanbul'da 961 mahallemiz var. Hangi sokağın neye ihtiyacı var, hangi ailenin ne sıkıntısı var? Bunların cevabı sizde. Devletimizin vatandaşa en yakın eli olan siz muhtarlarımız sayesinde ailelerimizin derdine derman oluyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde bu yıl 'Aile Yılı' olarak ilan edildi ve sonrasında 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak revize edildi. Hedef, ailenin korunması ve güçlendirilmesi. Bir vatandaşımız kendini çaresiz hissediyorsa, bir yaşlımız yalnızsa, bir evladımız okula gidemiyorsa bundan ilk sizin haberiniz olur. İstanbul Valiliği olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde muhtarlarımıza yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledik. Katılan her muhtarımıza belge verdik. Cumhurbaşkanımız siz muhtar kardeşlerimizi valilere ve kaymakamlara emanet ettiğini her defasında vurguluyor. Ben ve çalışma arkadaşlarım İstanbul'u daha huzurlu ve mutlu bir şehir yapmak adına her daim yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
